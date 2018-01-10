Сирия, 10 января. Курды отпустили более 400 ИГИЛовцев в Дейр-эз-Зоре. «Нусра»*** потеряла трех боевиков в результате взрыва в городе Идлиб. САА заняла авиабазу «Абу Духур» в провинции Идлиб благодаря ВКС РФ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают оказывать САА воздушную поддержку в наступлении в провинции Идлиб; возобновили боевые вылеты в северной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили населенные пункты Хаварин, Рамла, Музейала, Навара, Расм Аш-Шейх и Таль Аль-Сабха в южной части Алеппо; провели ответный обстрел укрепрайонов боевиков вблизи города Аль-Ганту на севере Хомса; заняли авиабазу «Абу Духур» в Идлибе.

«Тахрир Аш-Шам»: открыла огонь по мирному району Ас-Сабиль в городе Хомс, пострадал местный житель; потеряла троих боевиков в результате взрыва СВУ в Идлибе; обстреляла населенный пункт Мхарде северо-западнее Хамы.

Курды: освободили более 400 террористов ИГИЛ1 в провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Алеппо

По информации новостного агентства Al Masdar News, Сирийская арабская армия (САА) совершила еще один рывок к югу от административного центра провинции. Антиправительственные формирования, дислоцирующиеся в данном районе, были полностью выбиты из населенных пунктов Хаварин, Рамла, Музейала, Навара, Расм Аш-Шейх и Таль Аль-Сабха, расположенных западнее ключевого города Ханассер. Как передает военный источник в социальной сети Telegram (daraa_now), исламисты покинули ранее занимаемые районы. Таким образом, силы САР расширили буферную зону вокруг стратегической магистрали Алеппо — Ханассер — Итрия — Саламия — Хама.

Провинция Хомс

Военный источник в сети Twitter (hosienmortadapressnew) сообщает об очередном случае нарушения режима тишины в зоне деэсклации в Хомсе. Боевики провели обстрел жилого района Ас-Сабиль в административном центре региона. Под ударами радикалов пострадал один из мирных жителей. Ракеты были выпущены боевиками, отряды которых базируются на территории так называемого Растанского котла.

В свою очередь, артиллерия Сирийской арабской армии (САА) открыла ответный огонь по военной технике исламистов в районе населенного пункта Аль-Ганту, откуда, предположительно, был проведен обстрел. Об этом сообщает Telegram-канал (NRVR11).

Провинция Дейр-эз-Зор

Появилась информация о том, что Демократические силы Сирии**** (SDF), поддерживаемые Соединенными Штатами Америки, освободили более 400 террористов «Исламского государства»1 в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает информагентство Al Masdar News со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Кроме того, по данным SOHR, 120 боевиков из числа тех, кто получил амнистию, присоединились к курдским силам SDF и Отрядам народной самообороны (YPG). Подробности пока уточняются.

Напомним, это уже не первый случай, доказывающий сотрудничество между США и ИГИЛ. Во время операции по «освобождению» города Ракка множество ИГИЛовцев покинули город на курдских грузовиках, дабы по условиям договоренности с представителями Вашингтона, контратаковать правительственные силы Сирии в провинции Хомс, где на тот момент завершилась операция по зачистке ключевого города Ас-Сухна.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб не прекращается противостояние между группировкой «Тахрир Аш-Шам» и силами САР. Штурмовые части САА ожидали прибытия инженерных подразделений, после прибытия которых приступили к штурму стратегического аэропорта. По данным информагентства РИА Новости, несмотря на упорное сопротивление исламистов, авиабаза «Абу Духур» перешла под контроль армии САР. Необходимо отметить, что серьезную роль в успехе наступления САА сыграли российские ВКС, самолеты которых обеспечивали САА прикрытие с воздуха, передает на своей странице в Twitter военный источник (sy_justice).

Тем временем в столице региона произошел взрыв. Трое боевиков террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра»1 были убиты, подорвавшись на мине. Автомобиль радикалов взорвался в районе Аль-Кусур, сообщает новостное агентство Al Masdar News. Местные активисты передают, что в провинции царит хаос, исламисты напуганы недавними фотографиями разведчиков САА из оккупированных ими населенных пунктов.

Провинция Хама

Информационный портал Daraa Now сообщает о возобновившихся обстрелах со стороны боевиков «Джебхат Ан-Нусры» христианского населенного пункта Мхарде северо-западнее Хамы. Боевики выпустили как минимум три ракеты по жилым домам. Сведений об убитых или раненных среди местных граждан пока не поступало. После того как под ударом исламистов в очередной раз оказались сирийские граждане, российские военные самолеты приступили боевым вылетам. Авиаудры пришлись по укрепрайонам радикалов неподалеку от города Аль-Латамина, заявляет оппозиционный военный источник в Twitter (QalaatAlMudiq).

Ирак

Появилась информация о том, что вооруженные силы Ирака захватили большое количество взрывных устройств и мин, оставленных террористами «Исламского государства» в различных районах провинции Багдад. Новостной портал Iraqi News передает, что как минимум 24 СВУ, а также 39 мин были обнаружены в ходе обысков, проведенных в регионе. Представитель командования иракской армии заявил, что подобные операции, предназначенные для уничтожения «спящих ячеек» ИГИЛ, а также для зачистки территорий от следов присутствия террористической группировки, будут проводиться регулярно.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)