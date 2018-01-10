Избирательные штабы Путина открыты во всех регионах России

Москва, 10 января. Избирательные штабы кандидата в президенты РФ Владимира Путина открыты во всех регионах России. Об этом сообщила сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева.

«Мы сейчас уже во всех регионах запустили штабы», — сказала Шмелева в комментарии РИА Новости.

Она также добавила, что деятельность региональных штабов будет координироваться центральным штабом в Москве, а в их работе будет использоваться лучший опыт проведения избирательных кампаний.

Напомним, 10 января Владимир Путин провел первое заседание своего предвыборного штаба в Москве. Сопредседателями штаба стали глава центра имени Рогачева академик Александр Румянцев, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин, а также глава центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева. Пресс-секретарем штаба стал журналист ВГТРК Андрей Кондрашов.