Журналистка из России рассказала о коллапсе в аэропорту США

Москва, 10 января. Журналистка из России Наталья Славина рассказала о многочасовых очередях в американском аэропорту Элизабет (штат Нью-Джерси).

Так, на своей странице в социальной сети Facebook россиянка написала, что в Нью-Джерси и в Нью-Йорке в настоящее время наблюдается коллапс.

«По два часа надо ждать, чтоб дали ворота для приземлившегося самолёта, после чего начинается настоящий ужас — многочасовое стояние на таможенный и паспортный контроль — еще три-четыре часа, — отметила журналистка.

Славина также сообщила, что сотрудница аэропорта хотела помочь несчастным авиапассажирам с маленькими детьми, но ее коллеги пресекли эту попытку, заявив о равноправии.

Россиянка добавила, что после приземления самолета она и ее родные провели более шести часов в аэропорту, потому как авиакомпания потеряла багаж ее семьи и испортила детскую коляску.