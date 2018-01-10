«Роснефть» избавилась от сети АЗС на Украине

Москва, 10 января. В четвертом квартале 2017 года нефтегазовая компания «Роснефть» смогла завершить продажу своих розничных сбытовых активов на территории Украины. Об этом журналистам в среду рассказал представитель российской компании.

Как передает ТАСС, речь идет о крупной сети автозаправочных станций (АЗС), операторе оптовых поставок нефтепродуктов «ТНК-Индастриз Украина», а также о Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе, который не функционировал с 2012 года.

Согласно предварительным данным, сеть АЗС у «Роснефти» приобрела швейцарская компания Glusco Energy S.A.

Напомним, ранее стало известно о том, что компания «Роснефть» и АФК «Система» согласовали условия мирового соглашения. Как указано в договоренностях, последняя должна выплатить в пользу компании «Башнефть» 100 миллиардов рублей убытков.