Выборы-2018: у Путина может появиться собственный Telegram-канал

Москва, 10 января. У Владимира Путина, как кандидата в президенты Российской Федерации на выборах в 2018 году, может появиться Telegram-канал, а также страницы в социальных сетях. Об этом рассказали в среду в избирательном штабе российского лидера.

Так, отвечая на вопрос будет ли у кандидата Telegram-канал, сопредседатель штаба Елена Шмелева сказала: «Думаю, да. Все каналы (коммуникации) будут».

В свою очередь, сопредседатель Александр Румянцев заявил, что кандидат обзаведется и другими аккаунтами в таких соцсетях, как Facebook, Twitter и других.

«Все будет абсолютно», — отметил Румянцев, сообщает РИА Новости.

Президентские выборы состоятся 18 марта 2018 года. Официально предвыборная кампания стартовала 18 декабря 2017 года. Действующий глава государства Владимир Путин примет участие в выборах в качестве кандидата-самовыдвиженца.

Владимир Путин. Биография.



