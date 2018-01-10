Центризбирком отказал в регистрации шестерым претендентам по пост президента РФ

Москва, 10 января. Шесть претендентов на пост президента России не смогли пройти процедуру выдвижения. Данное решение было принято на заседании ЦИК в среду.

По итогам заседания Центризбирком отказался допустить к участию в выборах президента России главу «Национального родительского комитета» Ирину Волынец, выдвинутую партией «Народ против коррупции». Причиной данного решения стало нарушение сроков уведомления о проведении предвыборного съезда партии в Москве. Партия «Народ против коррупции» уведомила ЦИК о проведении съезда менее чем за сутки до съезда, однако по закону должна была сообщить не менее чем за день.

Кроме того, ЦИК отказался регистрировать группы избирателей, поддержавших самовыдвижение предпринимателя Владимира Кузнецова, бывшего главы регионального отделения партии ПАРНАС из Оренбурга Сергея Столпака, а также руководителя центра поддержки детей-сирот «Сотвори добро» Василия Пугачева. Также процедуру выдвижения не прошел сооснователь организации «Дети СССР» Тристан Присягин и IT-специалист Виктор Черепнин.

Напомним, 28 декабря Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала группу избирателей, поддержавших самовыдвижение кандидатуры Владимира Путина на выборах президента РФ в 2018 году. Для регистрации кандидатуры Путина избирательный штаб должен представить в ЦИК не менее 300 тысяч подписей избирателей до 31 января.