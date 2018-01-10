Выборы-2018: в избирательный фонд Путина поступило более 400 млн рублей

Москва, 10 января. К среде в избирательный фонд действующего президента России Владимира Путина, который намерен принять участие в выборах 2018 года, поступило более 400 миллионов рублей. Такими данными поделилась уполномоченный по финансовым вопросам в предвыборном штабе Наталья Орлова.

«Сумма составляет порядка 400,2 миллиона рублей», — отметила она.

По словам Орловой, за последние несколько дней на счет поступило около 100 платежей от физических лиц и 25 – от юридических. Значительные расходы избирательного штаба Путина будут связаны с освещением предвыборной кампании в медиапространстве.

«Основная доля расходования избирательного фонда – это, конечно, медийная история», — подчеркнула Наталья Орлова.

Напомним, ранее стало известно о том, что пресс-секретарем предвыборного штаба действующего главы государства Владимира Путина станет журналист Андрей Кондрашов.

Владимир Путин. Биография