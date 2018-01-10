Путин движется вперед: сенатор прокомментировал визит президента в предвыборный штаб

Президент России Владимир Путин впервые посетил сегодня свой предвыборный штаб. Национальный лидер назначил своих сопредседателей, ими стали рядовые граждане, представители уважаемых профессий: руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин и гендиректор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева Александра Румянцева.

Также Владимир Путин подчеркнул, что власть готова на все, чтобы обеспечить благосостояние граждан.

«Важно, чтобы мы вместе постепенно, но очень уверенно доводили до нашего потенциального избирателя, что мы настроены на дальнейшее развитие страны и готовы к любым шагам, которые пойдут на пользу нашим гражданам», — отметил глава государства.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил, зачем Владимир Путин посещал свой штаб, и отметил, что сегодняшние кадровые решения главы государства — это продолжение той линии, которую избрал президент: он решил пойти на выборы в качестве самовыдвиженца, а не от конкретной политической партии или ОНФ.

«Глава государства рассчитывает на поддержку народа. Это очень смелый шаг человека, который абсолютно уверен в себе, в самом хорошем смысле этой фразы. Владимир Путин прекрасно знает свою страну и хочет получить поддержку всего населения, получить такой мандат доверия, которого, может быть, до этого даже и не было. Это подчеркивает, что президент хочет знать мнение людей, Владимир Путин не скрывает, что в стране будут перемены, что он не стоит на месте и движется вперед, в этом плане он очень продвинутый человек. Я думаю, это будет воспринято избирателями очень позитивно», — заявил сенатор.

Владимир Джабаров подчеркнул, что глава государства также готов к кадровым переменам в органах исполнительной и законодательной власти и желает прихода во власть новых лиц, которые могли бы вести страну в светлое будущее.

Парламентарий также подчеркнул, что явка на президентских выборах-2018 должна быть высокой, поскольку президента поддерживает подавляющее большинство россиян, а рейтинг президента высок как никогда.

«Кроме того, региональным штабам необходимо будет основательно поработать. Понятно, что граждане поддерживают Владимира Путина, но одной поддержки недостаточно — сотрудникам штабов в субъектах необходимо будет убедить россиян прийти на избирательные участки и проголосовать. То есть, гражданам будет необходимо делом доказать, что за кандидатуру Владимира Владимировича Путина», — заключил Владимир Джабаров.

Владимир Путин. Биография