В Совфеде объяснили, зачем Россия наращивает ядерный потенциал

Москва, 10 января. Глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев сообщил, что РФ наращивает ядерный потенциал сообразно реалиям сегодняшнего дня.

По словам сенатора, «Россия наращивает ядерный потенциал сообразно реалиям сегодняшнего дня, международной политической обстановке в целом, а не в ответ на какой-то конкретный выпад или заявление Соединенных Штатов».

Как отметил Бондарев, развитие стратегических ядерных сил относится к приоритетам новой госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы, к приоритетам работы министерства обороны России.

Сенатор добавил, что в новой госпрограмме запланировано в пределах ближайшего десятилетия «Тополи» заменить на более современные и совершенные «Ярсы», а также полностью обновить стратегические ракетные комплексы, передает РИА Новости.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что доля современного вооружения в ядерной триаде России к 2021 году должна вырасти минимум до 90%.