Суд отказал «дочке» Siemens в приостановке рассмотрения иска по поставкам турбин в Крым

Москва, 10 января. Арбитражный суд российской столицы отклонил ходатайство компании «Сименс технологии газовых турбин» о приостановке производства по делу о поставках структурами госкорпорации «Ростех» оборудования в Крым.

Представители «дочки» Siemens указали на то, что в декабре 2017 года суд отклонил иск немецкой компании о возврате поставленных на территорию Крымского полуострова турбин, однако решение в законную силу пока не вступило.

Арбитражный суд Москвы также не принял встречный иск структур «Ростеха» к «Сименс технологии газовых турбин», в котором те требовали признать незаконными пункты контракта, посвященные месту назначения турбин.

Напомним, в конце прошлого года компания «Технопромэкспорт» подала иск в Европейский суд юстиции против Совета ЕС, потребовав отменить санкции за поставку турбин Siemens в Крым.