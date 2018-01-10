Путин собрал почти половину подписей, необходимых для регистрации на выборах-2018

Москва, 10 января. Сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Елена Шмелева сообщила, что за шесть дней собрана почти половина подписей, нужных для регистрации российского лидера кандидатом в президенты.

«На сегодняшний день у нас 149 тысяч подписей уже собрано, — сказала Шмелева в интервью журналистам. — Абсолютно во всех субъектах он (сбор) проходит силами региональных штабов, волонтеров, активистов», передает РИА Новости.

Напомним, Владимир Путин будет участвовать в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца. Согласно закону, самовыдвиженцы должны собрать не менее 300 тысяч подписей, но не более 7,5 тысяч в одном регионе.

Президентские выборы состоятся 18 марта 2018 года. Официально предвыборная кампания стартовала 18 декабря 2017 года.

Владимир Путин. Биография.