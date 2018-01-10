Основная часть средств избирательного фонда Путина пойдет на освещение кампании в СМИ

Москва, 10 января. Основная часть расходов фонда избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина будет направлена на освещение предвыборной кампании в медиа-пространстве. Об этом сообщила уполномоченный по финансовым вопросам в избирательном штабе Наталья Орлова.

«Основная доля расходования избирательного фонда – это, конечно, медийная история: телевизор, СМИ и так далее – они будут у нас намного позже. Сейчас у нас идут расходы по поддержке кампании по выдвижению и поддержке наших региональных штабов», — сказала Орлова.

По ее словам, в настоящее время средства фонда тратятся на аренду помещений, в которых располагаются избирательные штабы, а также на изготовление подписных листов, полиграфии и экипировка для сотрудников. Кроме того, средства расходуются на размещение наружной рекламы.

Напомним, 28 декабря Центризбирком России зарегистрировал группу избирателей, поддержавших самовыдвижение кандидатуры Владимира Путина на выборах президента РФ в 2018 году. После этого ЦИК разрешил кандидату открыть счет для формирования избирательного фонда и начать сбор подписей.