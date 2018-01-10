Временный поверенный в делах США вызван в МИД Турции из-за событий в Сирии

Анкара, 10 января. Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Турции Филип Коснетт был вызван в турецкое внешнеполитическое ведомство в связи с развитием событий на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом журналистам в среду заявил источник в МИД Турции.

Как передает РИА Новости, турецкие дипломаты пока не предоставили никакой дополнительной информации.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что политика американской стороны нанесла серьезный удар по взаимоотношениям внутри Организации Североатлантического договора (НАТО).

Напомним, 9 января в турецкий МИД были вызваны послы Российской Федерации и Ирана. Это связано с тем, что правительственная армия Сирии якобы нарушила режим прекращения огня в зоне деэскалации в провинции Идлиб. Анакара передала Тегерану и Москве свои опасения, а также раскритиковала действия Дамаска.