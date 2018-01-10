Минбороны Украины отреагировало на российские С-400 в Крыму

Киев, 10 января. Украинские власти заявили, что не представляют военной угрозы для жителей Крыма. Об этом представитель министерства обороны Украины Алексей Чернобай сказал в интервью украинским СМИ, комментируя информацию о размещении в Крыму российских С-400 для возможной защиты от ВСУ.

«Это очередная попытка манипулирования информацией и сознанием. Никакой угрозы Крыма со стороны Украины не существует», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Минобороны России планирует разместить в Крыму дополнительный дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400 для защиты российской границы. Таким образом, комплексы С-400 будут развернуты в окрестностях Севастополя и под Феодосией. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение усилить систему ПВО было принято в связи с непрекращающейся с украинской стороны провокационной деятельностью на границе с Крымом.