Предвыборный сайт и общественная приемная Путина заработают в ближайшие дни

Москва, 10 января. Предвыборный сайт и общественная приемная кандидата в президенты и действующего главы государства Владимира Путина заработают в ближайшие дни. Об этом сообщила сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева.

«В ближайшие дни мы откроем сайт кандидата, в ближайшие дни заработает Общественная приемная, которая будет расположена на Новом Арбате, 36», — заявила журналистам Шмелева.

Она добавила, что в ближайшее время заработает телефон, по которому можно будет связаться со штабом Путина.

Напомним, Владимир Путин будет участвовать в выборах президента РФ, которые пройдут в марте, в качестве самовыдвиженца. Сопредседателями избирательного штаба Путина стали руководитель центра им. Рогачева Александр Румянцев, гендиректор ПАО «Камаз» Сергей Когогин и глава центра «Сириус» Елена Шмелева.