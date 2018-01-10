Выборы-2018: сопредседатели штаба Путина уверены в победе своего кандидата

Москва, 10 января. Команда избирательного штаба Владимира Путина уверена в победе своего кандидата. Об этом заявил сопредседатель штаба Сергей Когогин.

Ранее стало известно, что глава центра имени Рогачева Александр Румянцев, гендиректор КамАЗа Сергей Когогин и руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева стали сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина на выборах президента России в 2018 году.

«Мы согласились представлять кандидата и его интересы, организовывать избирательную кампанию. И, конечно, считаем, что это наиболее достойный человек, и уверены в его победе», — заявил Когогин.

В свою очередь Александр Румянцев отметил, что команда избирательного штаба Владимира Путина рассчитывает на победу в первом туре.