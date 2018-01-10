Саакашвили собрался на поиски «300 спартанцев» для управления Украиной

Киев, 10 января. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили планирует 11 января возобновить поездки по территории Украины для встреч со своими сторонниками.

По словам политика, он собирается заняться подготовкой людей для быстрой смены власти в стране.

«Я собираюсь начинать с завтрашнего дня ездить по стране, начинать набор людей для новой власти. Я собираюсь найти этих 300 спартанцев, которые будут управлять страной другими методами», — подчеркнул Саакашвили.

Он также заявил о том, что Украина является несостоявшимся государством, которое не может защитить собственное население.

«Органы у нас развалены, государственные институты у нас не работают, Украина сейчас является, к сожалению, несостоявшимся государством, давайте скажем правду», — объяснил Михаил Саакашвили.

Напомним, ранее стало известно о том, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) допросили экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.