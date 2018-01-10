Путин считает важным донести до избирателей, что власть готова к любым шагам на пользу граждан

Москва, 10 января. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность донесения до избирателей мысли о том, что власть готова к любым шагам на пользу граждан. Об этом он заявил во время встречи с сопредседателями избирательного штаба и волонтерами.

«Важно, чтобы мы вместе постепенно, но очень уверенно доводили до нашего потенциального избирателя, что мы настроены на дальнейшее развитие страны и готовы к любым шагам, которые пойдут на пользу нашим гражданам», — отметил он.

Напомним, что президентские выборы в России состоятся в марте, а официальная предвыборная кампания стартовала в декабре прошлого года. Путин ранее заявил о намерении участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Для этого ему необходимо собрать минимум 300 тыс. подписей в свою поддержку в разных регионах России. По словам сопредседателей предвыборного штаба Путина, список доверенных лиц кандидата будет готов к концу месяца.

Владимир Путин. Биография.