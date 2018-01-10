YouТube заблокировал канал за критику российской оппозиции

Москва, 10 января. Видеохостинг YouTube заблокировал канал «Работа над ошибками», который критиковал российскую оппозицию и блогера Алексея Навального.

Youtube объяснил, что канал был забанен якобы из-за нарушениям принципов сообщества. «Работу над ошибками» вел школьник из Петербурга, критиковавший Навального и его сторонников. По данным СМИ, недовольство администрации YouТube вызвано тем, что на канале публиковались видеоролики, которые набирали большую популярность.

Цензуре YouTube подвергался и канал Федерального агентства новостей, который был заблокирован после атаки хейтеров из США и Украины, ставивших дизлайки и писавших жалобы на эксклюзивный видеоконтент.