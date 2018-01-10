Турецкий клуб готов заплатить «Зениту» за Нобоа 1 млн евро

Санкт-Петербург, 10 января. Турецкий футбольный клуб «Антальяспор» готов предложить за полузащитника петербургского «Зенита» Кристиана Нобоа до 1 млн евро. По информации Федерального агентства новостей, турецкая сторона готова платить 32-летнему футболисту зарплату, сопоставимую с зенитовской.

Отмечается, что сам футболист собирается составить разговор с главным тренером петербуржского клуба Роберто Манчини. В текущем сезоне Нобоа провел два матча в чемпионате России и отдал голевую передачу.

Напомним, что эквадорец Нобоа выступает за «Зенит» с 2017 года. Он также является членом национальной сборной Эквадора с 2008 года.