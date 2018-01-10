Власти Польши намерены отправить на металлолом памятник воинам Красной армии

Москва, 10 января. Власти польского города Щецин приняли решение о сносе и утилизации советского мемориала «Памяти тех, кто воевал за Щецин». Об этом сообщает «Радио Польша» со ссылкой на власти города.

«Памятник исчезнет, он будет разобран. Мы не планируем его переносить в какое-то другое место. Металлические элементы пойдут на металлолом, а остальные части будут утилизированы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что серп и молотом, а также пятиконечные звезды, которые присутствуют в скульптурной композиции памятника, будут отправлены на металлолом, а барельефы, памятные доски и гербы городов, которые освобождала Красная Армия от немецко-фашистских захватчиков, будут установлены на Центральном кладбище.