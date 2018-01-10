Сирия сегодня: САА готова к штурму базы «Абу-Духур» в Идлибе, де Мистура не решил вопрос об участии ООН в Сочи

Сирия, 10 января. Трое боевиков нейтрализованы в результате взрыва в Идлибе; отряды САА фактически достигли ворот авиабазы «Абу-Духур» в восточном Идлибе; Стаффан де Мистура пока не принял решение об участии в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Взрыв в Идлибе

В контролируемом боевиками Идлибе новый всплеск насилия, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Трое боевиков коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит из экстремистов сирийского ветви «Аль-Каиды»1 — «Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) были нейтрализованы, когда их автомобиль взорвался в районе Аль-Кусур в Идлибе.

Взрыв совпадает с прогрессом правительственных сил, достигнутым, в юго-восточной части провинции Идлиб. Напомним, целью Сирийской арабской армии (САА) является возвращения контроля над стратегической авиабазой «Абу-Духур». По данным агентства, ситуация в провинции остается напряженной.

Продвижение САА к «Абу-Духур»

Элитные силы армии Башара Асада начали наступление, нацеленное на восстановление контроля над ключевой авиабазой в провинции Идлиб, находящейся под контролем боевиков, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

В среду днем военные элитного подразделения САА «Силы Тигра», расположенные в восточной части провинции Идлиб, начали заключительную фазу своей операции по освобождению военного аэропорта «Абу-Духур».

По имеющимся данным, правительственные силы захватили последние города и деревни к югу от ключевой военной площадки: Тал Сальмо, Аль-Байяйя, Аль-Дабсия, Зафр ас-Сагир, Зафр Кабьер, Умм-Джорра, Аль-Бувити, Расмус Айед и Умм-Джарин.

Военные находятся всего в одном-двух километрах от авиабазы «Абу-Духур». По словам корреспондента Al-Masdar Ибрагима Жуде, сирийские штурмовые войска, которым поручен захват объекта, ждут прибытия специальных бригад саперов, после чего они войдут на территорию военного объекта в военный аэропорт.

Де Мистура пока не принял решение об участии в Конгрессе в Сочи

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура еще не решил, будет ли принимать участие в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи, сообщает сирийское информагентство SANA со ссылкой исполняющего обязанности шефа кабинета эмиссара ООН Майкла Конте.

Конте отметил, что девятый раунд межсирийского диалога в Женеве запланировал на январь текущего года, однако точных сроков на данный момент не обозначено.

«Никакие даты пока не объявлены, — заявил Конте. — Это относится и к решению, касающемуся участия ООН в Сочи».

1 Организация запрещена на территории РФ.