Пентагон не будет поставлять Украине противотанковые комплексы TOW

Вашингтон, 10 января. США не рассматривают поставку Украине противотанковых комплексов TOW. Об этом сообщил журналистам представитель пресс-службы Пентагона Джонни Майкл.

«Планов по продаже или передаче TOW на Украину нет», — отметил он, передает РИА Новости.

TOW является одним из наиболее распространенных в мире противотанковых комплексов, он стоит на вооружении десятков стран.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что уже в этом году Украина получит летальное оружие от США. По его словам, вскоре Вооруженные силы страны получат новейшие образцы вооружений украинского производства.

Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что решение Вашингтона предоставить Киеву летальное оружие может побудить другие страны-члены альянса оказать военную помощь его стране.