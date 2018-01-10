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На российском ТВ напомнили украинскому политологу, как Филарет просил оружия у США
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    На российском ТВ напомнили украинскому политологу, как Филарет просил оружия у США

    18:40  10 Января 2018  /обновлено: 18:40  10 Января 2018
    577

    На российском ТВ напомнили украинскому политологу, как Филарет просил оружия у США

    Москва, 10 января. Ведущие телеканала «Россия-1» напомнили участвующему в передаче украинскому политологу Максиму Яли о растущем давлении США на Украинскую православную церковь Московского патриархата.

    В ходе возникшего спора Яли неожиданно заявил, что именно через церковь Московского патриархата в Донбасс поставлялось оружие после госпереворота на Украине в 2014 году. Эта реплика сильно удивила ведущую программы, которая воскликнула: «Максим, вы с ума сошли!».

    Отстаивая свою версию, политолог сослался на некоторые видео на YouTube, на что ведущий Евгений Попов ответил, что на YouTube также есть видео, как глава непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет просит у США оружие.

    На российском ТВ напомнили украинскому политологу, как Филарет просил оружия у США

    «Есть видео, как Филарет  просил в Америке оружие. Есть такие видео, да»,— отметил он.

    Попов также напомнил, что священники УПЦ КП, в отличие от каноничной церкви, благословляли украинских силовиков на войну с жителями Донбасса, сообщает «Экономика сегодня».

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сша #филарет #россия 1 #политолог #упц кп
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