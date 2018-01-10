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Украина
Верка Сердючка назвала майданы театральной постановкой
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    Верка Сердючка назвала майданы театральной постановкой

    18:37  10 Января 2018  /обновлено: 18:38  10 Января 2018
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    Верка Сердючка назвала майданы театральной постановкой

    Киев, 10 января. Украинский музыкант Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, назвал оба майдана театральной постановкой.

    Данилко заявил, что негативно относится к двум майданам, отметив, что в результате последнего Украина оказалась в тяжелом экономическом и политическом положении.

    «Мне и первый Майдан не понравился. Я не верю в то, что это может принести улучшение. Это всегда для меня театр. Я вижу, что есть режиссер, есть сценарий, есть артисты, есть массовка. И есть люди, которые абсолютно искренне участвовали в Майдане - и в первом, и во втором. Но у меня не было доверия ни к первому, ни ко второму», — сказал Данилко в эфире телеканала «112 Украина».

    Он также добавил, что негативно относится к запрету концертной деятельности российских артистов на Украине, отметив, что выступает против любых «черных списков». Кроме того, артист раскритиковал закон о декоммунизации, в рамках которого осуществляется переименование улиц.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #майдан #сердючка #данилко
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