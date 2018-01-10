Верка Сердючка назвала майданы театральной постановкой

Киев, 10 января. Украинский музыкант Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, назвал оба майдана театральной постановкой.

Данилко заявил, что негативно относится к двум майданам, отметив, что в результате последнего Украина оказалась в тяжелом экономическом и политическом положении.

«Мне и первый Майдан не понравился. Я не верю в то, что это может принести улучшение. Это всегда для меня театр. Я вижу, что есть режиссер, есть сценарий, есть артисты, есть массовка. И есть люди, которые абсолютно искренне участвовали в Майдане - и в первом, и во втором. Но у меня не было доверия ни к первому, ни ко второму», — сказал Данилко в эфире телеканала «112 Украина».

Он также добавил, что негативно относится к запрету концертной деятельности российских артистов на Украине, отметив, что выступает против любых «черных списков». Кроме того, артист раскритиковал закон о декоммунизации, в рамках которого осуществляется переименование улиц.