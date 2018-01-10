Видеодайджест новостей, вечер 10 января 2018 года

Путин посетил свой предвыборный штаб
Российский лидер Владимир Путин посетил сегодня свой предвыборный штаб
. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что это будет нерабочее мероприятие предвыборного характера. Кроме того, глава государства 10 января посетил Тверской вагоностроительный завод и встретился с рабочими. Напомним, выборы президента состоятся в марте 2018 года.
Минобороны РФ раскрыло подробности атаки боевиков на базы РФ в Сирии
В российском оборонном ведомстве рассказали подробности атаки беспилотников
на военные базы РФ в Сирии. Российским средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы удалось остановить атаку 13 дронов на авиабазы «Хмеймим» и «Тартус».
В настоящее время специалисты изучают обломки сбитых беспилотников, совсем скоро будут представлены результаты исследования.
В Крыму развернули системы С-400
При этом Песков подчеркнул, что этот шаг России не нужно воспринимать как угрозу.
Позитивная динамика экономики России сохраняется
На встрече с рабочими глава государства сообщил, что дефицит бюджета оказался меньше, чем ожидалось. В то же время растет объем золотовалютных резервов.
Скончался актер Михаил Державин
Прощание с Державиным пройдет 15 января в московском Театре сатиры. В тот же день он будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Глава государства Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной артиста, назвав ее невосполнимой утратой для российской культуры.