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Выборы 2018
Выборы-2018: сопредседатели штаба Путина уверены в победе своего кандидата
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Видеодайджест новостей, вечер 10 января 2018 года
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    Видеодайджест новостей, вечер 10 января 2018 года

    Путин посетил свой предвыборный штаб. Минобороны РФ раскрыло подробности атаки боевиков на базы РФ в Сирии. В Крыму развернули системы С-400. Путин: Позитивная динамика экономики России сохраняется. Скончался актер Михаил Державин.
    18:29 10 Января 2018
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    Путин посетил свой предвыборный штаб

    Видеодайджест новостей, вечер 10 января 2018 года

    Российский лидер Владимир Путин посетил сегодня свой предвыборный штаб. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что это будет нерабочее мероприятие предвыборного характера. Кроме того, глава государства 10 января посетил Тверской вагоностроительный завод и встретился с рабочими. Напомним, выборы президента состоятся в марте 2018 года.
     

    Минобороны РФ раскрыло подробности атаки боевиков на базы РФ в Сирии

    Видеодайджест новостей, вечер 10 января 2018 года

    В российском оборонном ведомстве рассказали подробности атаки беспилотников на военные базы РФ в Сирии. Российским средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы удалось остановить атаку 13 дронов на авиабазы «Хмеймим» и «Тартус».
    В настоящее время специалисты изучают обломки сбитых беспилотников, совсем скоро будут представлены результаты исследования.
     

    В Крыму развернули системы С-400

    Видеодайджест новостей, вечер 10 января 2018 года

    Небо над российским Крымом будут оберегать противоракетные комплексы С-400. Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, С-400 необходимы на полуострове, чтобы защитить его жителей от возможных провокаций.
    При этом Песков подчеркнул, что этот шаг России не нужно воспринимать как угрозу.
     

    Позитивная динамика экономики России сохраняется

    Видеодайджест новостей, вечер 10 января 2018 года

    Экономика России находится на подъеме, положительная динамика сохраняется. Об этом Владимир Путин заявил в ходе визита на Тверской вагоностроительный завод.
    На встрече с рабочими глава государства сообщил, что дефицит бюджета оказался меньше, чем ожидалось. В то же время растет объем золотовалютных резервов.
     

    Скончался актер Михаил Державин

    Видеодайджест новостей, вечер 10 января 2018 года

    Народный артист Михаил Державин скончался на 82-м году жизни в Москве. Причиной смерти актера стала продолжительная болезнь. Известно, что Державин страдал от проблем с сердцем. Актер исполнил более 50 ролей в театре и снялся в порядка 30 фильмах.
    Прощание с Державиным пройдет 15 января в московском Театре сатиры. В тот же день он будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Глава государства Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной артиста, назвав ее невосполнимой утратой для российской культуры.
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