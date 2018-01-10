Видеодайджест новостей, вечер 10 января 2018 года

Путин посетил свой предвыборный штаб Владимир Путин Российский лидер посетил сегодня свой предвыборный штаб . Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что это будет нерабочее мероприятие предвыборного характера. Кроме того, глава государства 10 января посетил Тверской вагоностроительный завод и встретился с рабочими. Напомним, выборы президента состоятся в марте 2018 года.

Минобороны РФ раскрыло подробности атаки боевиков на базы РФ в Сирии В российском оборонном ведомстве рассказали подробности атаки беспилотников на военные базы РФ в Сирии. Российским средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы удалось остановить атаку 13 дронов на авиабазы «Хмеймим» и «Тартус». В настоящее время специалисты изучают обломки сбитых беспилотников, совсем скоро будут представлены результаты исследования.

В Крыму развернули системы С-400 Небо над российским Крымом будут оберегать противоракетные комплексы С-400 . Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, С-400 необходимы на полуострове, чтобы защитить его жителей от возможных провокаций. При этом Песков подчеркнул, что этот шаг России не нужно воспринимать как угрозу.

Позитивная динамика экономики России сохраняется Экономика России находится на подъеме , положительная динамика сохраняется. Об этом Владимир Путин заявил в ходе визита на Тверской вагоностроительный завод. На встрече с рабочими глава государства сообщил, что дефицит бюджета оказался меньше, чем ожидалось. В то же время растет объем золотовалютных резервов.