Ирак: в Багдаде зафиксировано землетрясение

Багдад, 11 января. Сейсмологи сообщили о подземных толчках в районе иракской столицы.

По сообщению местных жителей землетрясение произошло около 10 часов утра по местному времени, пишет Reuters. Магнитуда подземных толчков составила 5,5 балла, эпицентр землетрясения находился в 136 километрах от Багдада на границе с Ираном, однако толчки явно ощущались и в столице Ирака, а также в столице Иракского Курдистана Эрбиле.

Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров. По предварительным данным инфраструктура многих иракских городов получила повреждения. Власти направили в район спасателей, сообщают местные источники.