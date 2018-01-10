Выборы-2018: Путину передали первую часть списка его доверенных лиц

Москва, 10 января. Президенту России Владимиру Путину, который в среду посетил свой предвыборный штаб в Москве, передали первую часть списка его доверенных лиц. Об этом рассказал сопредседатель предвыборного штаба Путина Александр Румянцев.

Полностью список доверенных лиц кандидата, содержащий 264 фамилии, будет готов к концу месяца. По словам Румянцева, данный список значительно отличается от аналогичного документа, составленного во время предвыборной кампании в 2012 году.

Напомним, что российское законодательство разрешает кандидатам в президенты назначать не более 600 доверенных лиц. Во время прошлых выборов у Путина было 499 доверенных лиц.

Президентские выборы состоятся 18 марта 2018 года. Официально предвыборная кампания стартовала 18 декабря 2017 года. Ранее Путин заявил о намерении баллотироваться на четвертый президентский срок в качестве самовыдвиженца.

Владимир Путин. Биография.