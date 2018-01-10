Донбасс сегодня: Киев планирует втянуть НАТО и США в войну, ложь СМИ о столкновении у Ясиноватой

Донбасс, 10 января. ВСУ бьют из минометов и БМП по селам ДНР и ЛНР. Донецкая разведка раскрыла преступные планы Киева. Украинские волонтеры на службе украинских СМИ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Четыре населенных пункта ДНР и ЛНР подверглись обстрелам со стороны вооруженных сил Украины за минувшие сутки. Огонь велся из 120 и 82 мм минометов, а также из гранатометов и штатных пушек боевых машин пехоты.

Киев планирует сбить американский беспилотник

Рассредоточение средств противовоздушной обороны ВС Украины фиксирует донецкая военная разведка. По официальной версии, это связано с обеспечением безопасности складов вооружений и командных пунктов в зоне так называемой АТО.

Но в оперативном командовании ДНР располагают данными, что во время раздведполета американского беспилотника Global Hawk над линией фронта в Донбассе четыре зенитно-ракетных комплекса «Бук-М1» из состава 30 механизированной бригады украинской армии провели комплексную тренировку захвата, сопровождения и учебного поражения цели.

Военные республики не исключают, что в ближайшее время Киев начнет масштабную провокацию и уничтожит американский беспилотный аппарат, чтобы потом возложить вину на ВС ДНР. Глобальная цель, которую может преследовать военно-политическое руководство Украины, — это втягивание сил НАТО и США в силовую операцию в Донбассе.

«Результативная ответка»

Украинские СМИ распространяют сообщения о бое, который якобы состоялся в районе Ясиноватой между украинскими военнослужащими и силами дончан. В результате боевого столкновения, по информации подконтрольных Киеву агентств, было тяжело ранено 76 солдат Донецкой республики.

Сетевые издания приводят в качестве доказательства сообщение украинского волонтера Анатолия Токарева. Мужчина пишет, что областная травматология Донецка (республиканский травматологический центр – прим. ФАН) переполнена тяжелоранеными «террористами ДНР».

Также украинские СМИ ссылаются на пользователей соцсетей, которые пишут об интенсивных боях в районе боевого треугольника Донецкий аэропорт — Ясиноватский блокпост — Авдеевка. Но ни в сводках украинской стороны, ни в сообщении оперативного командования ДНР указанная информация не значится.

Украинские медиа также не приводят доказательств в виде комментариев пользователей и скриншотов переписки, ссылаясь лишь на сообщение волонтера. Корреспондент ФАН, работающий в Донбассе, связался с республиканской травматологией и выяснил, что ни о каких десятках тяжелораненых медперсонал не слышал. Больница работает в штатном режиме, а сообщение украинских СМИ в медучреждении назвали откровенным фейком.

Источники ФАН в вооруженных силах Донецкой республики также не подтвердили приведенную украинскими СМИ информацию о боестолкновениях в указанном районе и «значительных потерях» военнослужащих республиканской армии.

Напоследок отмечу, в очередной раз заранее заготовленная новость в украинских СМИ вышла в течение менее двадцати минут с момента публикации Анатолия Токарева в Facebook, что подтверждает существование тандема медиаресурсов и волонтеров, основная цель которого — создание ложных информационных поводов.