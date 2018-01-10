18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Временный поверенный в делах США вызван в МИД Турции из-за событий в Сирии
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев планирует втянуть НАТО и США в войну, ложь СМИ о столкновении у Ясиноватой
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Донбасс сегодня: Киев планирует втянуть НАТО и США в войну, ложь СМИ о столкновении у Ясиноватой

    18:20  10 Января 2018  /обновлено: 18:20  10 Января 2018
    332

    Донбасс сегодня: Киев планирует втянуть НАТО и США в войну, ложь СМИ о столкновении у Ясиноватой

    Донбасс, 10 января. ВСУ бьют из минометов и БМП по селам ДНР и ЛНР. Донецкая разведка раскрыла преступные планы Киева. Украинские волонтеры на службе украинских СМИ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Оперативная обстановка

    Четыре населенных пункта ДНР и ЛНР подверглись обстрелам со стороны вооруженных сил Украины за минувшие сутки. Огонь велся из 120 и 82 мм минометов, а также из гранатометов и штатных пушек боевых машин пехоты.

    Киев планирует сбить американский беспилотник

    Рассредоточение средств противовоздушной обороны ВС Украины фиксирует донецкая военная разведка. По официальной версии, это связано с обеспечением безопасности складов вооружений и командных пунктов в зоне так называемой АТО.

    Донбасс сегодня: Киев планирует втянуть НАТО и США в войну, ложь СМИ о столкновении у Ясиноватой

    Но в оперативном командовании ДНР располагают данными, что во время раздведполета американского беспилотника Global Hawk над линией фронта в Донбассе четыре зенитно-ракетных комплекса «Бук-М1» из состава 30 механизированной бригады украинской армии провели комплексную тренировку захвата, сопровождения и учебного поражения цели.

    Военные республики не исключают, что в ближайшее время Киев начнет масштабную провокацию и уничтожит американский беспилотный аппарат, чтобы потом возложить вину на ВС ДНР. Глобальная цель, которую может преследовать военно-политическое руководство Украины, — это втягивание сил НАТО и США в силовую операцию в Донбассе.

    «Результативная ответка»

    Украинские СМИ распространяют сообщения о бое, который якобы состоялся в районе Ясиноватой между украинскими военнослужащими и силами дончан. В результате боевого столкновения, по информации подконтрольных Киеву агентств, было тяжело ранено 76 солдат Донецкой республики.

    Донбасс сегодня: Киев планирует втянуть НАТО и США в войну, ложь СМИ о столкновении у Ясиноватой

    Сетевые издания приводят в качестве доказательства сообщение украинского волонтера Анатолия Токарева. Мужчина пишет, что областная травматология Донецка (республиканский травматологический центр – прим. ФАН) переполнена тяжелоранеными «террористами ДНР».

    Донбасс сегодня: Киев планирует втянуть НАТО и США в войну, ложь СМИ о столкновении у Ясиноватой

    Также украинские СМИ ссылаются на пользователей соцсетей, которые пишут об интенсивных боях в районе боевого треугольника Донецкий аэропорт — Ясиноватский блокпост — Авдеевка. Но ни в сводках украинской стороны, ни в сообщении оперативного командования ДНР указанная информация не значится.

    Украинские медиа также не приводят доказательств в виде комментариев пользователей и скриншотов переписки, ссылаясь лишь на сообщение волонтера. Корреспондент ФАН, работающий в Донбассе, связался с республиканской травматологией и выяснил, что ни о каких десятках тяжелораненых медперсонал не слышал. Больница работает в штатном режиме, а сообщение украинских СМИ в медучреждении назвали откровенным фейком.

    Источники ФАН в вооруженных силах Донецкой республики также не подтвердили приведенную украинскими СМИ информацию о боестолкновениях в указанном районе и «значительных потерях» военнослужащих республиканской армии.

    Напоследок отмечу, в очередной раз заранее заготовленная новость в украинских СМИ вышла в течение менее двадцати минут с момента публикации Анатолия Токарева в Facebook, что подтверждает существование тандема медиаресурсов и волонтеров, основная цель которого — создание ложных информационных поводов.

    Автор: Николай Романенко
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #всу #донбасс #лнр
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 2996
      Читать
      17:12
      Сегодня

      Выборы-2018: Путин назвал имена сопредседателей своего избирательного штаба
      16:22
      Сегодня

      Хакеры узнали цели Макларена в кампании против России
      15:44
      Сегодня

      Путин рассказал о строительстве нового моста через Волгу
      15:37
      Сегодня

      Путин: В России сохранится бесплатное высшее образование
      13:03
      Сегодня

      Володин нашел «похитителя» карточек для голосования ЛДПР

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 2996

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      6052

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6267

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      11415

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      11205
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14   10 Января 2018
      2996
      Путин рассказал, когда МРОТ приравняют к прожиточному минимуму

      Путин рассказал, когда МРОТ приравняют к прожиточному минимуму

      15:41   10 Января 2018
      325
      Путин прибыл в Тверскую область с официальным визитом

      Путин прибыл в Тверскую область с официальным визитом

      15:24   10 Января 2018
      301
      Черноморский флот РФ раскрыл подробности инцидента с десантным кораблем «Ямал»

      Черноморский флот РФ раскрыл подробности инцидента с десантным кораблем «Ямал»

      14:46   10 Января 2018
      3267