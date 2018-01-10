Путин объяснил, почему не сможет носить подаренную волонтерами толстовку

Москва, 10 января. Волонтеры сделали подарок главе российского государства Владимиру Путину. Во время посещения кандидатом в президенты России Гостиного двора в Москве ему была презентована толстовка с логотипом предвыборного штаба.

«Хотим подарить Вам на память нашу фирменную толстовку, — сказала российскому лидеру одна из волонтеров, вручая сувенир. — Она останется Вам как память об этой предвыборной кампании».

В свою очередь, Владимир Владимирович сообщил, что не может носить эту вещь, так как на ней написана его фамилия.

«Носить не буду, но на память», — отметил он.

Глава государства приехал в московский штаб вечером 10 января. Он пообщался с волонтерами, которые занимаются сбором подписей, и сопредседателями штаба.

Ранее стало известно, что глава центра «Сириус» Елена Шмелева, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин и глава центра имени Рогачева Александр Румянцев стали сопредседателями избирательного штаба президента РФ.

Биография Владимира Путина