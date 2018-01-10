Эксперт прокомментировал решение Эквадора вывести Ассанжа из британского посольства

Москва, 10 января. Вице-председатель комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам Аслан Абашидзе объяснил решение Эквадора, принятое в отношении главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Председатель Комиссии международного права Российской ассоциации содействия ООН Аслан Абашидзе пояснил, что при существующей латиноамериканской практике предоставления политического убежища власти Эквадор сейчас ищут посредника, который сможет оказать помощь при урегулировании ситуации вокруг Ассанжа.

Третья сторона должна переговорить с британским правительством для того, чтобы Ассанж смог беспрепятственно покинуть страну. В этом случае посредник станет гарантом того, что человека не станут преследовать по политическим мотивам, и он получит убежище в третьем государстве, пишет RT.

Ранее сообщалось, что власти Эквадора пытаются вывести Джулиана Ассанжа из посольства в Лондоне.