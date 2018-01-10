Выборы-2018: ЦИК готов адекватно ответить на попытки дискредитации

Москва, 10 января. Центризбирком будет быстро и адекватно отвечать на любые попытки граждан дискредитировать запланированные на март президентские выборы в России. Об этом в среду заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«У нас уже есть достаточно много информации о том, кто и какие меры будет предпринимать, чтобы дискредитировать выборы. Мы готовы, во всеоружии адекватно отвечать», — отметила она.

Памфилова также поблагодарила граждан, которые сообщают ЦИК о возможных нарушениях в ходе избирательной кампании.

Напомним, что президентские выборы в России состоятся 18 марта. Предвыборная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Кандидатам от непарламентских партий предстоит собрать не менее 100 подписей в свою поддержку, при этом от каждого региона может быть предоставлено максимум 2,5 тыс. подписей. Кандидатам-самовыдвиженцам нужно собрать не менее 300 тыс. подписей (по 7,5 тыс. от каждого региона).