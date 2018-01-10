Главные новости 10 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей среды, 10 января.

Народный артист РСФСР Михаил Державин скончался после продолжительной болезни. Названа причина смерти актера Михаила Державина.

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) обвинила Россию в «провокационных действиях» из-за введения биометрического контроля. ГПС Украины возмутилась «ответом Москвы» на введение биометрического контроля.

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум будут уравнены с 1 мая 2018 года. Путин рассказал, когда МРОТ приравняют к прожиточному минимуму.

Президент России Владимир Путин сообщил, что у его избирательного штаба будет три сопредседателя. Выборы-2018: Путин назвал имена сопредседателей своего избирательного штаба.

В умеренных кругах на Западе обсуждают сценарии признания Крыма частью России. На Западе обсуждают сценарии признания Крыма российским — Мурадов.

В 2018 году пенсии в России будут поднимать четыре раза, повышения произойдут в январе, феврале, апреле и августе. Стало известно, в какие месяцы россиянам будут повышать выплаты.

Автомобильный эксперт Джейсон Фенске рассказал, почему не стоит разогревать машину зимой. Эксперт рассказал, почему машину нельзя прогревать перед движением зимой.