Суд Полтавы ликвидировал завод, производивший российские автомобили

Киев, 10 января. Кременчугский автосборочный завод, на базе которого ранее работало совместное украинско-российское предприятие по производству автомобилей «ВАЗ», «УАЗ» и «ГАЗ», был ликвидирован по решению Хозяйственного суда Полтавской области.

«Суд постановил ликвидировать Общество с ограниченной ответственностью «Кременчугский автосборочный завод», — говорится в сообщении, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

Завод занимался сборкой автомобилей из российских комплектующих. Еще в 2012 году предприятие оказалось под судом за долги. В 2014 году оно окончательно перестало функционировать. Таким образом, решение суда Полтавской области о закрытии завода через три с лишним года после сборки последнего автомобиля, по сути, оказалось формальностью.