В Меджлисе объявили о запуске кампании по срыву ЧМ-2018 в России

Киев, 10 января. Руководство запрещенной в России организации «Меджлис крымскотатарского народа»1 планирует сорвать проведение чемпионата мира по футболу, который планируется провести в РФ в 2018 году. Об этом в среду заявил замглавы Меджлиса1 Ахтем Чийгоз.

По его словам, кампания по срыву ЧМ-2018 в России будет заключаться в постоянных призывах к международному сообществу с требованием бойкотировать проведение спортивного состязания.

«Если мы начнем об этом говорить, если мы начнем встречаться с зарубежными партнерами, если мы будем концентрировать европейское общество на эту тему, того праздник, который хотят устроить в России, мы сможем нивелировать», — отметил он в эфире телеканала ATR.

Напомним, что ранее Верховный суд Крыма признал экстремистской организацию «Меджлис крымскотатарского народа». Сторона ответчика подала на это решение апелляцию в Верховный суд России, однако она была отклонена. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в ноябре прошлого года заявил, что Меджлис продолжает вести свою подрывную деятельность на территории полуострова.

1 Организация запрещена на территории РФ.