Сирия: директор школы в Хаме рассказал ФАН об обучении будущих защитников страны

Есть много препятствий, с которыми сталкивается образование в Сирии из-за войны, которую пережила страна. Сегодня рутинные решения о направлении ребенка в школу или в парк стали трагическими, поскольку эти объекты постоянно находятся под прицелом вооруженных группировок. Корреспондент Федерального агентства новостей отправился в школу в провинции Хама, прилегающую к районам распространения боевиков, и пообщался с ее директором Сулейманом Сулейманом о нелегких условиях, в которых сегодня приходится заново выстаивать систему образования.

Более двух миллионов детей в Сирии были вынуждены покинуть школу из-за их перемещения в спокойные регионы страны. Многим детям не до образования, поскольку они потеряли не только свои дома, но и лишились родителей, которых забрала война. Еще одной проблемой является ранний брак — родители надеются, что таким способом им удастся уберечь своих дочерей от террора и насилия, которые в Сирию принесли вооруженные боевики.

Ряд школ просто не могут использоваться по назначению из-за сильнейшего ущерба, нанесенного боевыми действиями за семь лет войны. Некоторые здания в силу обстоятельств стали приютами для семей, спасающихся от террора. Сектор образования в Сирии лишился более 52 тысяч учителей, и страна потеряла два десятилетия прогресса в области образования.

Школа Аль-Ибар находится в западной части провинции Хама. По словам ее директора Сулеймана Сулеймана, в школе учится большое количество детей, в том числе и потерявших родителей, дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

Несмотря на все еще опасную обстановку, в школе регулярно проводят экзамены.

«Мы с первого дня школы начали тестирование учеников первого триместра 2017-2018 годов. Наши ребята проходят тестирование каждый день, этому процессу ничего не мешает несмотря на сложную ситуацию и множество препятствий, которые мы с волей Аллаха преодолеваем. Все идет по плану, — рассказал корреспонденту ФАН Сулейман. — Наши замечательные ученики всегда готовы к экзаменам. Мы, конечно же, не можем полностью заставить детей забыть о войне, так как они все видят и слышат то, что происходит вокруг, но мы пытаемся, как можем, их поддержать, чтобы в будущем из них выросли настоящие солдаты, которые будут опорой для нашей родины.»

По словам собеседника, особенно важно начинать делать это сейчас, так как это поколение еще совсем юное.