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Сирия: директор школы в Хаме рассказал ФАН об обучении будущих защитников страны
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    Сирия: директор школы в Хаме рассказал ФАН об обучении будущих защитников страны

    18:46  10 Января 2018  /обновлено: 18:46  10 Января 2018
    694

    Сирия: директор школы в Хаме рассказал об обучении будущих защитников страны

    Есть много препятствий, с которыми сталкивается образование в Сирии из-за войны, которую пережила страна. Сегодня рутинные решения о направлении ребенка в школу или в парк стали трагическими, поскольку эти объекты постоянно находятся под прицелом вооруженных группировок. Корреспондент Федерального агентства новостей отправился в школу в провинции Хама, прилегающую к районам распространения боевиков, и пообщался с ее директором Сулейманом Сулейманом о нелегких условиях, в которых сегодня приходится заново выстаивать систему образования.

    Более двух миллионов детей в Сирии были вынуждены покинуть школу из-за их перемещения в спокойные регионы страны. Многим детям не до образования, поскольку они потеряли не только свои дома, но и лишились родителей, которых забрала война. Еще одной проблемой является ранний брак — родители надеются, что таким способом им удастся уберечь своих дочерей от террора и насилия, которые в Сирию принесли вооруженные боевики.

    Ряд школ просто не могут использоваться по назначению из-за сильнейшего ущерба, нанесенного боевыми действиями за семь лет войны. Некоторые здания в силу обстоятельств стали приютами для семей, спасающихся от террора. Сектор образования в Сирии лишился более 52 тысяч учителей, и страна потеряла два десятилетия прогресса в области образования.

    Школа Аль-Ибар находится в западной части провинции Хама. По словам ее директора Сулеймана Сулеймана, в школе учится большое количество детей, в том числе и потерявших родителей, дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

    Несмотря на все еще опасную обстановку, в школе регулярно проводят экзамены

    Несмотря на все еще опасную обстановку, в школе регулярно проводят экзамены.

    «Мы с первого дня школы начали тестирование учеников первого триместра 2017-2018 годов. Наши ребята проходят тестирование каждый день, этому процессу ничего не мешает несмотря на сложную ситуацию и множество препятствий, которые мы с волей Аллаха преодолеваем. Все идет по плану, — рассказал корреспонденту ФАН Сулейман. — Наши замечательные ученики всегда готовы к экзаменам. Мы, конечно же, не можем полностью заставить детей забыть о войне, так как они все видят и слышат то, что происходит вокруг, но мы пытаемся, как можем, их поддержать, чтобы в будущем из них выросли настоящие солдаты, которые будут опорой для нашей родины.»

    Ряд школ просто не могут использоваться по назначению из-за сильнейшего ущерба, нанесенного боевыми действиями

    По словам собеседника, особенно важно начинать делать это сейчас, так как это поколение еще совсем юное.

    «Мы стараемся воспитать в них солдат, и делаем это, как в школьное время — специальными уроками, так и после школы — факультативно. Конечно же, ситуация сильно изменилась. Как вы заметили, у нас уже учатся дети, которым столько же лет, как и сирийскому кризису (семь лет — Прим. ФАН). Наши школы открыты, наши дети приходят каждый день на учебу, наши кадры в полном строю, — продолжает Сулейман. — Мы просим каждого учителя обращаться с учениками, как будто это наши дети, поскольку мы должны позаботиться об этих ребятах, должны отдавать им все свое внимание и понимание. Мы должны посадить правильное зерно в это поколение, чтобы оно стало хорошим помощником в будущем».

    «Мы стараемся воспитать в них солдат, и делаем это, как в школьное время — специальными уроками, так и после школы — факультативно».

     

    Автор: Аоус Сулайман
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #хама #школа #образование #сулейман сулейман
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