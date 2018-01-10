Сирия: директор школы в Хаме рассказал ФАН об обучении будущих защитников страны
Есть много препятствий, с которыми сталкивается образование в Сирии из-за войны, которую пережила страна. Сегодня рутинные решения о направлении ребенка в школу или в парк стали трагическими, поскольку эти объекты постоянно находятся под прицелом вооруженных группировок. Корреспондент Федерального агентства новостей отправился в школу в провинции Хама, прилегающую к районам распространения боевиков, и пообщался с ее директором Сулейманом Сулейманом о нелегких условиях, в которых сегодня приходится заново выстаивать систему образования.
Более двух миллионов детей в Сирии были вынуждены покинуть школу из-за их перемещения в спокойные регионы страны. Многим детям не до образования, поскольку они потеряли не только свои дома, но и лишились родителей, которых забрала война. Еще одной проблемой является ранний брак — родители надеются, что таким способом им удастся уберечь своих дочерей от террора и насилия, которые в Сирию принесли вооруженные боевики.
Ряд школ просто не могут использоваться по назначению из-за сильнейшего ущерба, нанесенного боевыми действиями за семь лет войны. Некоторые здания в силу обстоятельств стали приютами для семей, спасающихся от террора. Сектор образования в Сирии лишился более 52 тысяч учителей, и страна потеряла два десятилетия прогресса в области образования.
Школа Аль-Ибар находится в западной части провинции Хама. По словам ее директора Сулеймана Сулеймана, в школе учится большое количество детей, в том числе и потерявших родителей, дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.
Несмотря на все еще опасную обстановку, в школе регулярно проводят экзамены.
«Мы с первого дня школы начали тестирование учеников первого триместра 2017-2018 годов. Наши ребята проходят тестирование каждый день, этому процессу ничего не мешает несмотря на сложную ситуацию и множество препятствий, которые мы с волей Аллаха преодолеваем. Все идет по плану, — рассказал корреспонденту ФАН Сулейман. — Наши замечательные ученики всегда готовы к экзаменам. Мы, конечно же, не можем полностью заставить детей забыть о войне, так как они все видят и слышат то, что происходит вокруг, но мы пытаемся, как можем, их поддержать, чтобы в будущем из них выросли настоящие солдаты, которые будут опорой для нашей родины.»
По словам собеседника, особенно важно начинать делать это сейчас, так как это поколение еще совсем юное.
«Мы стараемся воспитать в них солдат, и делаем это, как в школьное время — специальными уроками, так и после школы — факультативно. Конечно же, ситуация сильно изменилась. Как вы заметили, у нас уже учатся дети, которым столько же лет, как и сирийскому кризису (семь лет — Прим. ФАН). Наши школы открыты, наши дети приходят каждый день на учебу, наши кадры в полном строю, — продолжает Сулейман. — Мы просим каждого учителя обращаться с учениками, как будто это наши дети, поскольку мы должны позаботиться об этих ребятах, должны отдавать им все свое внимание и понимание. Мы должны посадить правильное зерно в это поколение, чтобы оно стало хорошим помощником в будущем».