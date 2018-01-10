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Новости Сирии
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Новости Сирии
Более ста боевиков ИГ присоединились к проамериканским силам SDF в Дейр-эз-Зоре
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    Более ста боевиков ИГ присоединились к проамериканским силам SDF в Дейр-эз-Зоре

    17:58  10 Января 2018  /обновлено: 17:58  10 Января 2018
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    Более ста боевиков ИГ присоединились к проамериканским силам SDF в Дейр-эз-Зоре

    Дейр-эз-Зор, 10 января. Боевики ИГИЛ1 пополняют ряды проамериканских формирований в провинции Дейр-эз-Зор.

    Арабский информационный портал «Аль-Масдар» сообщил, что более 400 боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) были отпущены на свободу проамериканским альянсом «Сирийские демократические силы» (SDF). Эту информацию подтвердил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, добавив, что далеко не все исламисты покинули расположение альянса.

    По данным Центра не менее 120 боевиков «Халифата» решили присоединиться к оппозиционным «Сирийским демократическим силам».

    Ранее сообщалось, что в ходе военной операции по освобождению населенного пункта Абу Кемаль провинции Дейр-эз-Зор крупный отряд игиловцев попытался скрыться в пустынных районах около границы с Ираком. Российская сторона предложила командованию международной коалиции во главе с США нанести авиаудар по уходящей колонне террористов. Военнослужащие США отказались атаковать боевиков «Исламского государства», мотивируя это тем, что террористов защищает Женевская конвенция.

    Более ста боевиков ИГ присоединились к проамериканским силам SDF в Дейр-эз-Зоре

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #иг #игил #sdf
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