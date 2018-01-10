Известную украинскую модель парализовало после страшного ДТП в Лос-Анджелесе

Москва, 10 января. Украинскую модель Елизавету Кузьменко парализовало после аварии в Лос-Анджелесе. 23-летней девушке сделали ряд операций, но восстановить нервные связи не удалось. Как написала в Facebook скандальная блогерша Божена Рынска, в настоящее время Кузьменко парализована ниже шеи.

По ее словам, девушке было сделано несколько операций, в том числе на сломанной верхней челюсти, печени и на позвоночнике.

«Но шестой и седьмой позвонки и нервные связи восстановить не удалось, — написала блогерша. — Будет парализована ниже шеи, и пока не известно, сможет ли дышать сама».

Напомним, трагедия произошла в новогоднюю ночь, когда Кузьменко вместе с друзьями ехала на машине Uber, когда в них врезался пьяный водитель Mercedes. От сильного удара тяжелые травмы получили все, кто находился в такси - сама Кузьменко, стилист Инга Шевченко, фотограф Наталья Кордано и американский продюсер российского происхождения Юджин Ефуши.