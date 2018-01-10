Саакашвили рассказал СБУ о своих политических планах

Киев, 10 января. Сотрудники Службы безопасности Украины допросили бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о его политических планах. Об этом сам Саакашвили рассказал прессе по итогам допроса.

«Сотрудники СБУ на сегодняшнем допросе спрашивали о моих политических планах. Были вопросы о проведении акций и поведении возглавляемой мной политической силы», — отметил он.

Отвечая на вопросы журналистов, экс-губернатора Одесской области признался, что у него «есть сильное желание поменять власть» в стране.

При этом он подчеркнул, что собирается посещать все допросы и все судебные заседания, на которые его вызывают. Политик уверен, что украинские власти пытаются посадить его под домашний арест.

Напомним, что ранее Саакашвили допросила прокуратура по делу о стрельбе снайперов по людям во время государственного переворота на Украине в 2014 году.