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Палача ИГИЛ по прозвищу «Белая борода» в Ираке отпустили за взятку
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    Палача ИГИЛ по прозвищу «Белая борода» в Ираке отпустили за взятку

    17:42  10 Января 2018  /обновлено: 17:42  10 Января 2018
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    Палача ИГИЛ по прозвищу «Белая борода» в Ираке отпустили за взятку

    Мосул, 10 января. Палача ИГ1, пойманного в иракском Мосуле, отпустили за взятку в семь с половиной тысячи долларов.

    Представитель администрации Мосула Зухеир Хаззен аль-Джабури сообщил, что Абу Омер, известный как «Белая борода», неоднократно участвовал в публичных казнях, проводимых боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). Террорист был задержан в Мосуле сотрудниками местной полиции и доставлен в один из участков. Позже он покинул управление полиции, дав взятку в размере семи с половиной тысячи долларов.

    «После задержания он оставил на улице свой мотоцикл. Спустя час мы обнаружили, что мотоцикл исчез. Мы спросили, что произошло и получили ответ, что его освободили 10 минут назад за взятку в 7,5 тысячи долларов», — сообщил чиновник.

    О задержании палача «Халифата» стало известно 2 января, информацию о его местонахождении полицейским предоставили местные жители. Спустя три дня иракские власти официально подтвердили сведения о задержании Абу Омера. По данным властей «Белая борода» только за 2015 год совершил не менее четырех казней, зафиксированных на видео.

    Палача ИГИЛ по прозвищу «Белая борода» в Ираке отпустили за взятку

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #иг #игил #мосул #ирак #палач
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