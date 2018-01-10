Палача ИГИЛ по прозвищу «Белая борода» в Ираке отпустили за взятку

Мосул, 10 января. Палача ИГ1, пойманного в иракском Мосуле, отпустили за взятку в семь с половиной тысячи долларов.

Представитель администрации Мосула Зухеир Хаззен аль-Джабури сообщил, что Абу Омер, известный как «Белая борода», неоднократно участвовал в публичных казнях, проводимых боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). Террорист был задержан в Мосуле сотрудниками местной полиции и доставлен в один из участков. Позже он покинул управление полиции, дав взятку в размере семи с половиной тысячи долларов.

«После задержания он оставил на улице свой мотоцикл. Спустя час мы обнаружили, что мотоцикл исчез. Мы спросили, что произошло и получили ответ, что его освободили 10 минут назад за взятку в 7,5 тысячи долларов», — сообщил чиновник.

О задержании палача «Халифата» стало известно 2 января, информацию о его местонахождении полицейским предоставили местные жители. Спустя три дня иракские власти официально подтвердили сведения о задержании Абу Омера. По данным властей «Белая борода» только за 2015 год совершил не менее четырех казней, зафиксированных на видео.

1 Организация запрещена на территории РФ.