Журналист Кондрашов станет пресс-секретарем избирательного штаба Путина

Москва, 10 января. Журналист Андрей Кондрашов станет пресс-секретарем избирательного штаба Владимира Путина. Об этом в среду заявил он сам.

«Я пресс-секретарь», — заявил Кондрашов журналистам в ответ на вопрос, кем он является в штабе.

Андрей Кондрашов вел программу «Вести» на телеканале «Россия», а в 2016 году стал ее директором. Он является автором документального фильма «Крым. Путь на Родину» и ряда других.

Биография Владимира Путина