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Журналист Кондрашов станет пресс-секретарем избирательного штаба Путина
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    Журналист Кондрашов станет пресс-секретарем избирательного штаба Путина

    17:22  10 Января 2018  /обновлено: 19:17  10 Января 2018
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    Журналист Кондрашов станет пресс-секретарем избирательного штаба Путина

    Москва, 10 января. Журналист Андрей Кондрашов станет пресс-секретарем избирательного штаба Владимира Путина. Об этом в среду заявил он сам.

    «Я пресс-секретарь», — заявил Кондрашов журналистам в ответ на вопрос, кем он является в штабе.

    Андрей Кондрашов вел программу «Вести» на телеканале «Россия», а в 2016 году стал ее директором. Он является автором документального фильма «Крым. Путь на Родину» и ряда других.

    Биография Владимира Путина

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #выборы-2018 #кондрашов
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