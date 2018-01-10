Киево-Печерская лавра: осада, которая не состоялась. Колонка Олега Денежки

Начало 2018 года, казалось бы, обещало быть безмятежным. По крайней мере, первая половина января, когда бесконечные праздники несколько смягчили и расслабили людей. Но все кончилось на православное Рождество. Сначала в праздничную ночь с седьмого на восьмое января активисты националистической организации «Черный комитет» напали на Российский центр науки и культуры в Киеве. Затем, вечером восьмого, члены группы С14 заблокировали вход в Киево-Печерскую лавру. Но менее чем через три часа блокада была снята.

В обеих акциях принимали участие чуть более трех десятков активистов. В Российском центре науки и культуры попытка разбить стекла не увенчалась успехом — помешала охрана. Все, что удалось праворадикалам, — это залить часть фасада красной краской и как следует пошуметь. В Киево-Печерской лавре все прошло еще более уныло: небольшая группа активистов С14 в балаклавах перекрыла шлагбаум и зажгла файеры.

Претензии националистов к священнослужителям лавры были более чем абсурдны. Активисты вознамерились «изгнать из комплекса сотрудников российских спецслужб». В руках у радикалов были баннеры «Долой ФСБ». Священники ответили на эти действия вполне соответственно своему сану, то есть миролюбиво. Около 25 священнослужителей вышли к радикалам из лавры и начали петь.

И все же у стен обители возникла небольшая потасовка, в которую были вынуждены вмешаться правоохранители. Но после переговоров наместника обители митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла с манифестантами они разблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру.

Возникает резонный вопрос: а что это вообще было? Слабая попытка испортить верующим праздник? Как по мне, так она закончилась полным фиаско. Страна явно устала от протестов, войны, радикальных лозунгов и бесконечной борьбы с мифической российской агрессией. Хочется верить, что волна беспорядков и хаоса на Украине идет на спад.

Вторая версия: попытка наиболее одиозных националистических сил вернуться в «большую политику» в преддверии президентских выборов. Но и здесь похоже, что у радикалов особых шансов нет. Националисты не нужны ни жителям Украины, ни политикам. Их активно выдавливают по всем фронтам.

Правда, по неподтвержденным слухам, причиной акции радикалов стал отказ настоятеля лавры отпевать в монастыре погибших участников АТО в Донбассе. Однако этот повод не менее абсурден, чем призрачные сотрудники ФСБ в Антониевых пещерах. Дело в том, что едва ли не большинство участников АТО из числа националистов были крещены в церквях, не относящихся к Московскому патриархату.

Тут надо отметить, что для большинства православных на Украине Киево-Печерская лавра остается одним из последних оплотов веры, что вызывает у националистов постоянное раздражение и злобу на грани истерики. Получив по шее в Донбассе и по лбу даже от слабохарактерного и потерявшего всякую популярность президента Украины Петра Порошенко, праворадикалы переключились на свои любимые и безопасные цели: ученых, деятелей культуры и священнослужителей.

Это очень патриотично, а главное — чувствуют себя патриоты при этом, к случаю будет замечено, как у Христа за пазухой. Да и пиар неплохой. Российскую армию не нашли, зато лавра — вот она, рядом. И пушек там нет. Впрочем, точно так же, как нет оружия у священнослужителей, уже нет и энтузиазма и у националистов.

Вообще, организация С14 интересна сама по себе. Эта радикальная группа является молодежным крылом ВО «Свобода» и была включена в прошлом году в международные списки террористических организаций. Она является одной из самых скандальных в партии Олега Тягнибока. Кстати, этимология названия С14 — не что иное, как завуалированное слово «Сич». Прием замены букв на похожие внешне цифры и вообще тяга к шифрованию слов и таинственным символам — весьма характерная черта для неонацистов всех сран.

Фирменный почерк группы С14 — это угрозы и «воспитательные беседы и акции в адрес сепаратистов». Занятие легкое и необременительное, стиль шакальей стаи. Сопротивления ожидать не приходится. Именно они летом прошлого года совершили в киевском метро показательное нападение на журналиста Руслана Коцабу, вся вина которого заключалась вовсе не в пророссийской позиции, а в антивоенных призывах.

Но достается не только чужим, но и своим — чтобы боялись все, согласно известной поговорке. В феврале 2017 года активисты С14 встречали у выхода из СИЗО непримиримого борца с коррупцией всех времен и народов Виту Заверуху, с которой у них перманентный конфликт. Эта «торжественная» встреча завершилась дракой с бойфрендом Заверухи Олесем Черняком. Перепало и самой Вите. Ей даже наложили швы в травматологии.

Однако сами члены С14 этот факт яростно отрицали и заявляли, что понятия не имеют, откуда у Заверухи ссадины. Мол, девушка «сама ударилась». Классическое объяснение.

«Предполагаем, что Вита ударилась обо что-то, когда бежала с Олесем Черняком. Вита ходит в неудобной обуви на каблуках», — сообщалось на страницах соцсетей группы С14.

Интересны и лидеры радикалов. Главой организации является Евгений Карась — киевский активист, который еще в 2014 году баллотировался в Киевсовет по спискам «Свободы», но ожидаемо не прошел. Еще более занимательна биография его заместителя Александра Войтко. Ранее он был журналистом и преподавал в Киево-Могилянской академии. Третировать священников — вполне «кошерное» занятие для преподавателей высших учебных заведений.

Оба поддерживали Евромайдан, а после начала конфликта вступили в батальон «Киев-2», откуда перешли в диверсионно-разведывательный батальон «Гарпун». То есть большинство из руководства С14 — активные участники так называемой АТО.

Впоследствии, когда «Гарпун» расформировали и бойцов перевели в полк «Миротворец» (очевидно, чтобы нести мир верующим), они ушли со службы. И Карась, и Войтко утверждают, что причиной увольнения было то, что руководство полка «вытесняло» из состава подразделений националистов. То есть уже и тут, в добровольческих батальонах, радикалы никому не нужны. И что им остается? Осаждать Киево-Печерскую лавру.