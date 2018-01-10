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Путин попросил участников предвыборного штаба работать над сбором подписей корректно
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    Путин попросил участников предвыборного штаба работать над сбором подписей корректно

    17:21  10 Января 2018  /обновлено: 18:17  10 Января 2018
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    Путин попросил участников предвыборного штаба работать над сбором подписей корректно

    Москва, 10 января. Президент России Владимир Путин попросил участников своего предвыборного штаба максимально корректно проводить работу по сбору подписей.

    10 января Путин посетил Гостиный двор Москвы, где расположился предвыборный штаб действующего российского президента.

    Обращаясь к членам штаба, президент РФ обратил внимание на необходимость максимально корректно заниматься сбором подписей.

    «Я бы хотел попросить вас всех, кто будет заниматься этой штабной работой, действовать исключительно в рамках закона, что касается сбора подписей, чтобы все было корректно, чтобы не было никаких нарушений», — цитирует российского лидера ТАСС.  

    Отметим, во время посещения Гостиного двора, Путин также назвал имена тех, кто стал сопредседателями его избирательного штаба. Честь возложена на главу центра им. Рогачева Александра Румянцева, гендиректора ПАО «Камаз» Сергея Когогина и главу центра «Сириус» Елену Шмелеву.

    Напомним, Владимир Путин идет на выборы президента России как самовыдвиженец. Это значит, что ему нужно собрать 300 тысяч подписей граждан РФ. При этом на один регион России не может приходиться больше 7,5 тысячи подписей.    

     

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #выборы-2018 #сбор подписей
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