Выборы-2018: Путин поставил перед избирательным штабом основные задачи

Москва, 10 января. Избирательный штаб действующего главы государства Владимира Путина, который планирует принять участие в президентских выборах-2018, должен работать эффективно и откровенно. Об этом российский лидер заявил на встрече с сопредседателями штаба.

«Работа неформальная, она важна. Более того, если она станет формальной, она не будет эффективной. Очевидно, что люди ждут прямого общения, а чтобы оно состоялось, нужно работать эффективно, полезно, откровенно и доверительно», — отметил Владимир Владимирович Путин, комментируя стоящие перед командой основные задачи.

Напомним, ранее стало известно о том, что сопредседателями предвыборного штаба кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Путина стали руководитель исследовательского центра имени Рогачева Александр Румянцев, гендиректор компании «КамАЗ» Сергей Когогин, а также глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Владимир Путин. Биография