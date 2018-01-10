Выборы-2018: эксперт объяснил, зачем Путин фактически возглавил свой предвыборный штаб

Москва, 10 января. Президент РФ Владимир Путин изменил контуры обычной политтехнологической работы, фактически самостоятельно возглавив свою предвыборную кампанию. Об этом заявил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Назначением сопредседателей людей, далеких от политики, Путин подчеркнул, что делает ставку на обычных граждан, считает эксперт.

«Он хочет получить прямой мандат доверия со стороны населения, и для этого ему не нужен какой-то статусный человек или группа статусных лиц, которые бы стояли между ним и населением страны», — заявил Мухин РИА Новости.

Ранее стало известно, что глава детского центра «Сириус» Елена Шмелева, руководитель центра им. Рогачева Александр Румянцев, а также генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин стали сопредседателями избирательного штаба президента РФ Владимира Путина.

Биография Владимира Путина