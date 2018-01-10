Зариф: РФ и Иран сыграли важную роль в борьбе с терроризмом в Сирии

Москва, 10 января. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Москва и Тегеран сыграли ключевую роль в борьбе с терроризмом в Сирии.

По его словам, совместные усилия России и Ирана в урегулировании сирийского кризиса дали положительный результат в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке.

«Сотрудничество между Ираном и Россией смогло сыграть эффективную роль в борьбе с терроризмом и экстремизмом в нашем регионе, в нашем чувствительном регионе», — сказал Зариф в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Зариф также добавил, что Иран готов оказывать содействие России в подготовке и проведении Конгресса национального диалога Сирии в Сочи.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)