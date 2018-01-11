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Глава «Рабочей Ассоциации» рассказал, почему суд ликвидировал межрегиональный профсоюз
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    Глава «Рабочей Ассоциации» рассказал, почему суд ликвидировал межрегиональный профсоюз

    20:36  11 Января 2018  /обновлено: 20:36  11 Января 2018
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    Городской суд Санкт-Петербурга

    В Петербурге решением городского суда в среду, 10 января, ликвидировано общественное объединение МПРА (Межрегиональный профсоюз «Рабочая Ассоциация»). Иск был подан в прокуратуру города по заявлению частного лица, в котором МПРА был назван иноагентом.

    С правовой точки зрения, впервые в России организация, не признанная, как выполняющая функции иностранного агента, ликвидирована за нарушения, связанные с законодательством, регулирующим эту деятельность. Подробнее в материале Федерального агентства новостей.

    Межрегиональный профсоюз «Рабочая Ассоциация» существовал в России с 2006 года: образовался, как объединение профсоюзных организаций «Форда» и «АВТОВАЗа», со временем включил в себя более 16 автопредприятий, с 2013 года стал принимать к себе работников всех отраслей, и сам стал членской организацией Конфедерации труда России и глобального профсоюза IndustiALL.

    Алексей Этманов

    Председатель МПРА Алексей Этманов в разговоре с корреспондентом ФАН признался, что удивлен тому, сколько времени профсоюзу «давали дышать свободно» — по его словам, первые претензии за свободолюбие, отстаивание своей точки зрения и защиту прав работников профсоюз стал получать уже лет пять назад. Этманов считает судебный процесс, состоявшийся сегодня в Петербурге, политическим заказом.

    «Это поколение стукачей дает о себе знать. В частном заявлении сказано, что мы являемся иноагентами и ведем подрывную деятельность под видом защиты интересов трудящихся», — говорит председатель МПРА.

    Прокуратура Петербурга потребовала ликвидации МПРА через суд за грубые и неоднократные нарушения законодательства страны. Среди этих нарушений: недостаточность информации о местонахождении совета профсоюза, отсутствие указаний на правовую форму объединения  в названии и уставе, получение иностранных средств в качестве иноагента и осуществление политической деятельности. Неустранимыми нарушениями прокуратура посчитала отсутствие организационно-правовой формы устава, невозможность определить природу юридического лица МПРА, незаконную регистрацию устава, неполный список категорий групп граждан, входящих в профсоюзы.

    Юридический спор между прокуратурой и представителями МПРА сводился на протяжении четырех часов к тому, что первая сторона предъявляла претензии с точки зрения закона, а вторая — объясняла, что тот же закон объясняет и оправдывает все действия организации. Например, что род деятельности «общественная организация» МПРА не был обязан указывать в своем уставе, потому что термин «профсоюз», согласно российскому закону и профосоюзах, уже имеет внутри себя формулировку «общественная организация».

    Журналисты перед салом судебных заседаний

    Что указать все рабочие специальности в уставе невозможно, да и не требуется законом, а остается на усмотрение организации. Что финансирование от международной профсоюзной организации IndustiALL не наделяет российский межрегиональный профсоюз функциями иноагента, а более того — по букве закона, закон об НКО-иноагентах логически не может распространяться на профсоюзы — это несовместимо с принципами международной организации труда.

    Суд особенно заинтересовали материалы, найденные прокуратурой на сайте МПРА — новости о забастовке дальнобойщиков против системы «Платон» и призыв идти на митинг за достойную медицину в стране.

    «Распространение такой информации — это и есть борьба за права трудящихся, а что же еще?, — недоуменно разводили руками представители профсоюза.— Мы поддерживаем работников, выражаем солидарность с ними. Это просто публикация новости — она напрямую относится к защите труда и улучшению жизни, кроме того, распространять и собирать информацию — это наше право по Конституции России».

    От обсуждения статуса МПРА судебный спор чуть не перешел на дискуссию о деятельности профсоюзов в целом: например, о том является ли политической деятельностью борьба профсоюза за изменение в Трудовом кодексе РФ в положении об индексации заработной платы на предприятиях.

    Судья

    «Мы не оспариваем, что поддерживали эти поправки, — говорит Алексей Этманов. — Мы внутри МПРА столкнулись с тем, что работодатели не повышают заработную плату на заводах, разработали поправки и внесли законопроект в Законодательное собрание Ленинградской области. Внесение в ТК касается изменений труда работников, это не политическая деятельность, она относится к защите трудовых прав. Деятельность профсоюзов — это и есть деятельность по обсуждению законов, в том числе — индексации зарплат. Она так определена законодательством, и вправе ли профсоюзы участвовать в политике государства — эти решения неоднократно принимались на уровне контролирующих органов международной организации труда».

    Официально министерство юстиции не проводило проверку по признанию МПРА НКО-иноагентом, а прокуратура после своей проверки не давала рекомендаций, предписаний, предупреждений о нарушении законодательства, после неисполнения которых могла бы последовать крайняя мера — ликвидация организации. Тем не менее, суд решил ликвидировать МПРА в ответ на иск городской прокуратуры.

    Заседание

    «Теперь получается, что практически всем профсоюзам, начиная с Федерации независимых профсоюзов России, надо встать на учет в реестр организаций, считающихся иноагентами, — рассуждает руководитель правового отделения Конфедерации туда России Олег Бабич. — В противном случае возможна ликвидация, как в случае с МПРА. До сих пор в юридической практике России организация признавалась иноагентом и штрафовалась за то, что не маркирует свою продукцию, не встает в реестр, но еще не было решения о ликвидации. А МПРА в установленном законом порядке и вовсе не была признана выполняющей функции иноагента. Кроме того, я первый раз вижу, что по столь серьезным судебным искам суд вынес решение после двух минут в совещательной комнате. Скорее всего, решение было принято заранее. Я надеюсь, оно будет отменено Верховным судом, куда мы обратимся с апелляционной жалобой».

    Алексей Этманов после оглашения решения суда заявил в разговоре с ФАН, что давно ожидал подобной развязки и был готов к ней: МПРА не перестанет существовать после юридической ликвидации, а поменяет свою форму и продолжить защищать права трудового народа.

    Автор: Евгений Авраменко
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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