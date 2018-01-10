Выборы-2018: Путин назвал имена сопредседателей своего избирательного штаба

Москва, 10 января. Президент России Владимир Путин сообщил, что у его избирательного штаба будет три сопредседателя.

10 января российский лидер приехал в свой московский предвыборный штаб, расположенный в Гостином дворе, и там объявил имена людей, на которых возложена ответственность быть сопредседателями его избирательного штаба.

Ими стали руководитель медицинского исследовательского центра им. Рогачева Александр Румянцев, генеральный директор ПАО «Камаз» Сергей Когогин и руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

После общения с волонтерами, занимающимися проверкой подписей в штабе, Путин также поговорил и с выбранными сопредседателями.

Напомним, также в среду стало известно, что пресс-секретарем избирательного штаба Владимира Путина назначен журналист Андрей Кондрашов.

Владимир Путин. Биография.