Лавров: РФ и Иран находятся на ответственном этапе подготовки Конгресса нацдиалога Сирии

Москва, 10 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ и Иран находятся на ответственном этапе подготовки Конгресса национального диалога Сирии в Сочи.

«Мы находимся на очень ответственном этапе подготовки нашей тройственной российско-ирано-турецкой инициативы проведения в Сочи Конгресса сирийского национального диалога», — сказал Лавров в ходе встречи с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Глава МИД РФ также добавил, что нынешний прогресс в урегулировании сирийского кризиса был бы невозможен без усилий российских стороны, благодаря которым год назад стартовали переговоры по Сирии в Астане.