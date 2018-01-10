Путин прибыл в свой предвыборный штаб

Москва, 10 января. Президент России Владимир прибыл в свой предвыборный штаб в Москве. В настоящее время студенты московских вузов, работающие в штабе в качестве волонтеров, проверяют подлинность подписных листов. В первую очередь, они проверяют правильность фамилий, имен и адресов, указанных в документах.

Пока что в московский штаб поступают подписные листы из российской столицы и Подмосковья, однако дальнейшем на суд волонтеров могут быть представлены документы из других регионов, сообщает РИА Новости.

Напомним, что президентские выборы состоятся в России 18 марта. Предвыборная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что намерен участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Для этого ему требуется собрать не менее 300 тыс. подписей в свою поддержку в разных регионах России.